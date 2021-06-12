Üye Girişi
Sangal Esports Standhaft ile anlaştı! - Son Dakika

Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!

12.06.2021 21:00
Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!, System.String[]

Sangal Esports (.sangalgg), Standhaft (.Standhaft836)'ı duyurmasıyla resmi olarak Wild Rift arenasına giriş yaptı.

CS: GO arenasında yaptıklarıyla adından söz ettiren espor organizasyonu Sangal Esports Standhaft ile anlaştığını duyurdu.

Haftalardır taraftarların çeşitli espor organizasyonlarının yaptıkları Wild Rift maç paylaşımlardan görüp Sangal Esports'a sitem etmesi artık son buldu. Organizasyon yaptığı bu transfer ile Wild Rift arenasına resmi olarak giriş yaptı.

Organizasyon, daha önce 836 Pizza Locale bünyesinde genel menajer olarak görev yapan Umut "Standhaft" Berk ile anlaştı. Organizasyon duyuru paylaşımında ise şu açıklamaya yer verdi:

Sangal Esports olarak mobil espor sahnesine giriş yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız! Ekibimizin ilk parçası Umut "Standhaft" Berk, League of Legends: Wild Rift kadromuzun menajerlik görevini üstlenecek. Ailemize hoş geldin!

Umut Berk ise bu paylaşımı "Retweet" yaparak şu açıklamada bulundu:

Kuruluşundan bu yana severek takip ettiğim bir takımın parçası olmak benim için mutluluk verici. Sangal ismini ve formasını hakkını vererek taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Efsane bir kadroyla çok güzel bir yola çıkıyoruz.

Sangal Esports, sadece takım menajerini duyurmuş durumda. Organizasyonun kısa bir süre içinde takımdaki oyuncuları da açıklaması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Umut Berk'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir: ,

Sangal Esports Standhaft ile anlaştı!

Sangal Esports, Wild Rift, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Sangal Esports Standhaft ile anlaştı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 22:27 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "suya yüzde 80 zam" iddialarına yalanlama Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı 22:08 Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı Son Dakika: PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı 20:36 Son Dakika: PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen saha ortasında fenalaştı 19:44 Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen saha ortasında fenalaştı Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı 19:00 Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler 16:01 Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta 14:58 Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi         
22:28
Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler         
22:14
Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı         
21:00
Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu         
20:08
Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı         
19:03
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı         
18:42
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu         
16:41
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 22:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sangal Esports Standhaft ile anlaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement