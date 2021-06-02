Sangal Esports Unity ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Unity ile yollarını ayırdığını açıkladı. Organizasyon ayrılık açıklamasını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Bugün, VALORANT takım oyuncularımızdan Cihan "Unity" Seferoğlu başka bir takıma transfer oluyor. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Oyuncu cephesinden ise ayrılık hakkında şu açıklama geldi Açıklaması