Sangal Esports Wild Rift Türkiye 1.si oldu! - Son Dakika

Ülkemizi çeşitli oyunlarda başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Sangal Esports Wild Rift Türkiye 1.si oldu.

Gosu Games tarafından düzenlenen "Wild Rift Team Ranking"de Türkiye 1.si olan organizasyon "Avrupa Sıralaması"nda ise 48. sırada yer alıyor. Türkiye sıralamasında bulunan takımlar ise şu şekilde:

Sangal Esports

Dark Passage

Resolve

Futbolist

fastPay Wildcats

BD4Y

NASR Esports

Digital Athletics

SuperMassive Blaze

Beşiktaş Esports

Sangal Esports WR oyuncusu KESKO sıralama ile ilgili "TR#1 gurur verici fakat bizim için bir hedef değil. World #49 ise hedefimizin çok uzağında. Daha iyisi için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalışıyoruz. Beklemede kalın" yorumunu yaptı.

Bu yorumun aynısını Sangal Esports'un sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda da görmek mümkün. Taraftarlar bu başarının yeterli olmadığını takımın elinden gelenin en iyisini yapmasını istediğini belirtti. Buna ek olarak taraftarlar, Wild Rift'te alınan bu başarıların aynısının VALORANT için de olmasını istediğini belirtti.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

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