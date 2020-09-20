Sangare, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile anlaştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile anlaştı. Sarı-lacivertli kulübün resmin internet sitesinden Sangare'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi. - İSTANBUL

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