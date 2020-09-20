Sangare, Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sangare, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile anlaştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile anlaştı. Sarı-lacivertli kulübün resmin internet sitesinden Sangare'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır" denildi. (İHA)

Son Dakika

Türkiye'de kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu illeri zirvede

Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarını dinlemedi, kaçarken kaza yaparak yakalandı

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım "Anne size bir şey yapmasından korkuyorum" dedi

"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş

7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti