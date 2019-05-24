Sangare: "Milli Takım hayalimdi"
7 saat önce
Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil, her zaman hayalimdi" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:21 Kaynak: İHA
Teknik Direktör Şenol Güneş
tarafından, A Milli Futbol Takımı
aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil, her zaman hayalimdi" dedi. Antalyasporlu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı'nın, Yunanistan
ve Özbekistan
ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa
ve İzlanda
karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Sangare ilk kez aday kadroya davet edilme mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"HAYALİMDİ" Nazım Sangare, "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak benim her zaman hayalimdi. Uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup bana destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi. Tecrübeli savunma oyuncusunun mesajına takım arkadaşlarından da destek geldi.
(İsa Akar/İHA)
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