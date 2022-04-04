Şangay'da Günlük Corona Virüsü Vaka Sayısı 6 Bine Çıktı - Son Dakika
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Şangay'da Günlük Corona Virüsü Vaka Sayısı 6 Bine Çıktı

04.04.2022 08:19

'Sıfır COVID' politikasının yürürlükte olduğu Çin'de yeni vaka dalgasının tespit edildiği Şangay'da toplu test yapılıyor.

'Sıfır COVID' politikasının yürürlükte olduğu Çin'de yeni vaka dalgasının tespit edildiği Şangay'da toplu test yapılıyor.

Ülkenin finans merkezi Şangay, ani vaka artışı nedeniyle yeniden kapanma sürecine girdi.

Toplu testlerin devam ettiği süre boyunca uygulamaya koyulan karantina süreci öncesinde halk, panik halinde süpermarketlere akın etti.

25 milyon nüfuslu kentte 30 Mart'ta 6 bin yeni vaka tespit edildi.

Pandemi boyunca 228 binden fazla COVID-19 vakası tespit edilen Çin'de virüs nedeniyle 4.638 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Şangay'da Günlük Corona Virüsü Vaka Sayısı 6 Bine Çıktı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Şangay'da Günlük Corona Virüsü Vaka Sayısı 6 Bine Çıktı - Son Dakika


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