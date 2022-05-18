Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 96, göstermeyen 759 vaka tespit edildi, 3 kişi öldü.

Şehir yönetimi dün 16 ilçenin tümünde, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti. Karantina bölgeleri dışında bugün de yeni vakaya rastlanmadı.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen, "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Kentte haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak "normale dönülmesi" hedefleniyor.

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 52, göstermeyen 17 vaka tespit edildi.

Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fangşan ve Fıngtay ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken, vatandaşlara bölgelerini terk etmemesi tavsiye edilmişti.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimalinin yarattığı kaygı nedeniyle tedbirler sürdürülüyor.

Ana karada 1305 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 240, göstermeyen 1065 vaka saptandı, söz konusu vakaların 78'inin yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 222 bin 370 vaka tespit edildi, 5 bin 217 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 39'u yurt dışı kaynaklı 328 Kovid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybeden olmadı.

Kentte martta 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı son bir ayı aşkın süredir 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 209 bin 68 vaka görüldü, 9 bin 361 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise son 24 saatte 65 bin 833 vaka tespit edildi.

Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 65 bin 794, dış kaynaklı 39 vaka tespit edildi, 38 kişi öldü.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakalar mart sonundan itibaren artmaya başlamıştı.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin ve 12 Mayıs'ta 60 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu ortaya çıktı.

Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da, Çin ana karasından farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.

Tayvan'da bugüne dek 830 bin 257 vaka görülürken, 1097 kişi yaşamını yitirdi.