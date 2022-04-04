Şanghay'da Kovid-19'lu çocukların ailelerinden ayrılması tepkiye yol açıyor - Son Dakika
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Şanghay'da Kovid-19'lu çocukların ailelerinden ayrılması tepkiye yol açıyor

04.04.2022 19:09
Şanghay'da Kovid-19'lu çocukların ailelerinden ayrılması tepkiye yol açıyor

Çin'de Omicron kaynaklı vakaların yayılması nedeniyle büyük bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalan ülkenin en büyük şehri Şanghay'da enfekte çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinaya alınması ailelerin tepkisini çekiyor.

Çin'de Omicron kaynaklı vakaların yayılması nedeniyle büyük bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalan ülkenin en büyük şehri Şanghay'da enfekte çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinaya alınması ailelerin tepkisini çekiyor.

Devlet hastanelerindeki ve karantina merkezlerindeki refakat edilmeyen bebek ve çocuklara ait olduğu iddia edilen fotoğraf ve videolar sosyal medyada yayılırken çocuklarından ayrılan veliler tepkilerini bu mecralarda dile getiriyor.

Şanghay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Kovid-19 protokollerine göre, anne ve babası pozitif olmadığı halde Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuklar, enfekte kişilerin sağlıklı kişilerden ayrı tutulması prensibi gereği ailelerinden ayrı karantinaya alınıyor.

Eğer çocuk 7 yaşından küçükse, hastalık belirtisi göstermese dahi kamu hastaneleri ve kliniklerinde, 7 yaşından büyük ise karantina merkezinde tutulması gerekiyor.

Kentte 27 Mart'ta 6 ve daha küçük yaştaki 300'den fazla çocuğun kliniklerde ebeveynlerin refakati olamadan tutulduğu bildirilmişti.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 425, göstermeyen 8 bin 581 vaka kaydedilmişti.

Kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük farkın, Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantının yayılmasından kaynakladığı belirtiliyor.

Bulaşıcılığı yüksek varyant, Çin'in salgınla mücadelede vakaları ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi için büyük sınamaya dönüşmüş durumda. Karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin uygulanmasını gerektiren strateji, hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler tartışmalara yol açıyor.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart-1 Nisan'da Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan'da ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Omicron, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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