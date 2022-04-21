Şanghay'da Kovid-19 salgınında 8 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Çin'in Şanghay kentinde, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Yerel Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün 70 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan kişiler olduğu belirtildi.

Çin'in en büyük şehri olan Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 634, göstermeyen 15 bin 861 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en çok vakanın görüldüğü yer oldu.

Sağlık Komisyonu yetkilisi Vu Çienyü, şehirdeki enfeksiyon sayısının giderek düştüğünü, günde 100'den fazla vakanın görüldüğü yerleşim sayısının son üç günde azaldığını bildirdi.

Vu, şehrin 16 merkez ilçesinden ikisinde, Cinşan ve Çongming'de topluluk içi yayılmanın sıfırlandığını bildirdi.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklasa da toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Yerel Sağlık Komisyonu, yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayrılan şehirde geçen hafta 12 milyon bu hafta ise 4 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını bildirmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 841, hastalık belirtisi göstermeyen 16 bin 617 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 76 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 193 bin 953 vaka tespit edildi, 4 bin 663 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 668 Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka sayısı son altı günde 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 8 bin 973 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması ölümlerin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.