Şanghay'da Kovid-19 vakaları 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da, 20 Mart'tan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 52, göstermeyen 570 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı önceki güne kıyasla yüzde 28,3 azalırken 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Kentte karantina bölgeleri dışında yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Yönetimi 17 Mayıs'ta şehirde karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

Kentte haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak "normale dönülmesi" hedefleniyor.

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 52, göstermeyen 9 vaka tespit edildi.

Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fıngtay, Fangşan ve Haydien ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken vatandaşlara bölgelerini terk etmemeleri tavsiye ediliyor.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimalinin yarattığı kaygı nedeniyle tedbirler sürdürülüyor.

Tiencin'de vakalar artıyor

Bu arada Pekin'e 110 kilometre mesafede, Sarı Deniz kıyısındaki liman kenti Tiencin'de de vaka sayısının arttığı gözleniyor.

Yaklaşık 13,8 milyon nüfuslu kentte vaka görülen bölgelerde salgın koruma tedbirleri arttırılmış durumda.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 169, göstermeyen 898 vaka saptandı.

Söz konusu vakaların 74'ü yurt dışı kaynaklı olduğu bildirilirken günlük vaka sayısı mart başından bu yana ilk kez 1000'in altına indi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 223 bin 145 vaka olduğu doğrulanırken, 5 bin 222 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 228 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da martta 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı bir ayı aşkın süredir 1000'in altında seyrediyor.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise, Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 84 bin 639, dış kaynaklı 52 vaka tespit edildi, 59 kişi öldü.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakalar mart sonundan itibaren artmaya başlamıştı.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin, 12 Mayıs'ta 60 bin ve 18 Mayıs'ta 80 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgası, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasından kaynaklanıyor.

Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da, Çin ana karasından farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.