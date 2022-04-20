Şanghay'da Tesla ve SMIC gibi şirketler, fabrikalarında "kapalı devre" üretime döndü - Son Dakika

Çin'in Şanghay kentinde, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınında kapanma nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan bazı işletmelerin yeniden üretime başladığı bildirildi.

Yerel yönetimin imalat alanında faaliyet gösteren şirketlere üretimlerini kapalı devre sürdürme izni vermesinin ardından Amerikan otomobil üreticisi Tesla ve Çin'in en büyük çip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) gibi şirketler yeniden faaliyete başladı.

Tesla'nın 28 Mart'tan bu yana kapalı olan Pudong ilçesinde Giga Factory 3 fabrikası, Model 3 ve Model Y araçların montajına dün gece yeniden başladı.

Devlete ait Şanghay Televizyonu'nun konuyla ilgili haberinde, fabrikanın kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında üretime döndüğü, gelecek 3-4 günde tek vardiya ile tam kapasite çalışacağı, parça tedarikinin ise mevcut stoklardan sağlanacağı kaydedildi.

Devlete ait finansal veri hizmetleri servisi China Securities Journal de SMIC'nin Şanghay fabrikalarında normal üretime dönüldüğünü duyurdu.

Şanghay otoriteleri, kapanma tedbirlerinden etkilenen imalat sektöründe üretimin sürdürülebilmesi için Tesla ve SMIC'nin olduğu 666 şirketi "beyaz listeye" alarak faaliyetlerini kapalı devre sürdürmelerine izin vermişti.

Vaka sayısı 13 gün sonra ilk kez 20 binin altında

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği kentte, hastalık belirtisi gösteren 2 bin 494, hastalık belirtisi göstermeyen 16 bin 407 vaka kaydedildi.

Toplam yeni enfeksiyon sayısı önceki güne göre yüzde 7,4 azalırken günlük vaka sayısı 13 gün sonra ilk kez 20 bininin altına indi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en çok vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklasa da toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Yerel Sağlık Komisyonu, geçen hafta 12 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, bugünden itibaren de 4 milyon kişinin daha evlerinden çıkabileceğini bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 761, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 166 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 108 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 191 bin 112 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 600 Kovid-19 vakası tespit edildi, 17 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka sayısı son beş günde 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 8 bin 963 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması ölümlerin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.