Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi

01.06.2022 11:02
Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi

Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri Şanghay'da artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 aydır uygulanan karantina, düşük risk grubundaki bölgelerde kaldırıldı.

Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri Şanghay'da artan korona virüs vakaları nedeniyle 2 aydır uygulanan karantina, düşük risk grubundaki bölgelerde kaldırıldı.

Çin'in ekonomi merkezi Şanghay kentinde Covid-19 vakalarının artışa geçmesi üzerine getirilen karantina uygulaması, 2 ayın ardından sona buldu. Düşük risk grubundaki bölgelerde halk kendini dışarı attı. Kentin simgesi olan Bund nehrinin kıyısına akın edenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Şehir içi toplu taşıma ve taksiler yeniden çalışmaya başlarken, kent sakinlerinin kendi araçlarını kullanmasına da izin verildi. Mağazalar, alışveriş merkezleri yüzde 75 kapasiteyle açıldı. Şanghay Belediye Sözcüsü Yin Xin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir gün. Herkes çok fedakarlık yaptı. Bu gün zor kazanıldı ve bunu korumalıyız. Aşina olduğumuz ve özlediğimiz Şanghay'a tekrar hoş geldiniz" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming ise, "Salgın etkili bir şekilde kontrol altına alındı" ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK HASTANE KAPATILDI

Kentte korona virüs vakalarındaki artışla mücadele çerçevesinde Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde kurulan ve 9 Nisan'da hasta kabulüne başlayan sahra hastanesi de kapatıldı. Salgın sırasında megakentteki 174 binden fazla kişi, sahra hastanesinde tedavi gördü.

YÜRÜRLÜKTE OLAN KURALLAR

Şehirden ayrılmak için yetkililerden izin alınması şartı ve maske kullanma zorunluluğu ise devam ediyor. Ayrıca evlerinden çıkanların bazı mekanlara giriş için akıllı telefonlarından sağlık kodunu göstermeleri gerekiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak veya banka, alışveriş merkezi gibi yerlere girmek isteyenlerin de son 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif olması şart. Başka bir şehre seyahat edenlerin ise dönüşlerinde 7-14 gün karantina ile karşı karşıya kalacak şekilde Şanghay'dan ayrılmalarına yönelik kısıtlamaları sürüyor. Sinemalar, müzeler ve spor salonları da kapalı kalmaya devam ediyor. Hayat tam olarak salgın öncesi normale dönmezken, orta ve yüksek riskli bölgelerdeki (en az 650 bin kişi) karantina uygulaması sürüyor. Öte yandan Şanghay'da korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı.

(İHA)

Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi
Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi
Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi
Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi
Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi
Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:15:42. #1.11#
SON DAKİKA: Şanghay'da uygulanan 2 aylık karantina sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement