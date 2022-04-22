Şanghay'da yeni Covid-19 vaka sayısında düşüş görüldü - Son Dakika
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Şanghay'da yeni Covid-19 vaka sayısında düşüş görüldü

22.04.2022 10:02
Şanghay'da yeni Covid-19 vaka sayısında düşüş görüldü

Çin'in Şanghay kentinde dün Covid-19 vaka sayısı bin 931, asemptomatik vaka sayısı 15 bin 698 olarak tespit edildi.

Çin'in Şanghay kentinde dün Covid-19 vaka sayısı bin 931, asemptomatik vaka sayısı 15 bin 698 olarak tespit edildi.

Çin'in Şanghay kentindeki korona virüs vaka sayısı düşüşe geçti. Şanghay Sağlık Komisyonu'nda yapılan açıklamada, son 24 saatte Şanghay'da 11 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden hastaların ortalama yaşının 84,2 ve en yaşlı iki hastanın 94 yaşında olduğu aktarıldı. Söz konusu 11 kişinin ölümlerinin birincil nedeninin koroner kalp hastalığı, karaciğer sirozu, beyin enfarktüsü ve üremi gibi altta yatan ciddi hastalıklar olduğu açıklandı. Şanghay'da dün 26 bin 256 asemptomatik vakanın tıbbi gözetimden çıkarıldığı bildirildi.

26 Şubat - 21 Nisan tarihleri arasında, Şanghay'da tespit edilen toplam yerli COVID-19 vaka sayısının 34 bin 672, tedavilerinden sonra taburcu olanların sayısının 10 bin 475, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olarak kayda geçtiği bildirildi.

(İHA)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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