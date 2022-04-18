Şanghay'daki Covid-19 salgında ilk can kayıpları bildirildi - Son Dakika
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Şanghay'daki Covid-19 salgında ilk can kayıpları bildirildi

18.04.2022 11:52
Şanghay'daki Covid-19 salgında ilk can kayıpları bildirildi

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 salgınında görülen son dalgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 salgınında görülen son dalgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 salgınının son dalgasında ilk can kayıpları gerçekleşti. Yaşları 89 ila 91 arasında değişen 3 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 kişinin de altta yatan ciddi rahatsızlıkları bulunduğu ve aşısız olduğu belirtildi.

25 milyonun üzerinde nüfusa sahip Şanghay'da pazar günü 2 bin 417 semptomatik, 19 bin 831 asemptomatik vaka tespit edildi. Üç haftadan fazla süredir karantina uygulanan kentte 1 Mart'tan bu yana toplam 372 bin vaka kayıtlara geçti.

Öte yandan, yerel makamlar, Şanghay'da üretimin ve işletme faaliyetlerinin aşamalı olarak başlamasına ilişkin bir plan açıkladı. Şanghay Belediyesi tarafından açıklanan planda, işletmelerden salgın tedbirlerine sıkı şekilde bağlı kalarak çalışanların yeniden işbaşı yapmalarını sağlamaları istendi. Plana göre, personele kapalı döngü sistemi yönetimi uygulanacak ve düzenli olarak nükleik asit testi yapılacak.

(Cenk Özkömür/ İHA)

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Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı Şangay'da Covid-19'dan ilk can kayıpları açıklandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanghay'daki Covid-19 salgında ilk can kayıpları bildirildi - Son Dakika


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