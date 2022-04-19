Şanghay'daki tam kapanma protestoları milli marşa sansür getirdi - Son Dakika
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Şanghay'daki tam kapanma protestoları milli marşa sansür getirdi

19.04.2022 18:57
Şanghay'daki tam kapanma protestoları milli marşa sansür getirdi

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 nedeniyle iki haftadır süren tam kapanma nedeniyle halk durumu protesto etmek için Çin Halk Cumhuriyeti Milli Marşının ilk mısrası olan "Ayaklan, köle olmaya karşı gelenler" sözünü paylaşması milli marşa sansür getirdi.

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 nedeniyle iki haftadır süren tam kapanma nedeniyle halk durumu protesto etmek için Çin Halk Cumhuriyeti Milli Marşının ilk mısrası olan "Ayaklan, köle olmaya karşı gelenler" sözünü paylaşması milli marşa sansür getirdi.

Çin'in en büyük şehri olan Şanghay'da Covid-19 nedeniyle iki haftadır süren tam kapanma sonucunda halk protestoları arttı. Halkın, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Marşının ilk mırası olan "Ayaklan, köle olmaya karşı gelenler" sözünü Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşarak duruma tepki göstermesi sonrası milli marşın sözlerinin paylaşıldığı etiketlerin sansürlendiği ve ulaşılamadığı aktarıldı.

Weibo sisteminin açılan etiketlerin sansürlemesinin ardından aynı etiketi açmaya çalışanlara aradığınız başlık bulunamadı mesajı ile karşılaştı.

İngiltere'de yaşayan gazeteci Mengyu Dong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in Gönüllülerin Yürüyüşü isimli milli marşında geçen ilk mısradaki sözlerin sansürleneceğinin hiç aklına gelmeyeceğini ifade etti.

Çinli sosyal medya kullanıcıları, milli marşa uygulanan sansür hakkında, "Bu çılgınca" ve "Buna da mı kapatma?" yorumlarında bulundu. - TAİPEİ

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanghay'daki tam kapanma protestoları milli marşa sansür getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanghay'daki tam kapanma protestoları milli marşa sansür getirdi - Son Dakika
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