Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

19.05.2022 15:50
Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Hindistan Kültür Bakanı Arcun Ram Megval, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade, Pakistan Ulusal Miras ve Kültür Kurumu Sekreteri Zafar Hassan yer alırken, Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Jao Kuan ile ŞİÖ Genel Sekreteri Jang Min çevrim içi olarak yer aldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Nazarbekov, ŞİÖ ülkeleri arasındaki iş birliğinin giderek geliştiğini kaydederek, bu çerçevede kültürel alandaki iş birliğinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Nazarbayev, örgüt ülkelerinin zengin kültürel varlıklara sahip olduğunu, sadece Özbekistan'da 7 binden fazla tarihi ve kültür varlığın bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya çevrim içi katılan Min, örgüt ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kültürel iş birliğinin önemli yer tuttuğunu belirterek, bu toplantının örgüt ülkeleri arasındaki kültürel iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Toplantıda kültür ve sanat alanında iş birliğinin geliştirilmesi, kültür bakanlarının önceki toplantılarında varılan anlaşmaların uygulanması konularında fikir alışverişinde bulunan bakanlar, halklar arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek, kültürel çeşitliliği korumak ve ŞİÖ üyesi ülke halklarının kültür, gelenek ve görenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla ortak etkinlikler düzenlemenin sinema, tiyatro, kütüphane ve müze alanında ortak projeler geliştirmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantıda, ŞİÖ üye ülkeleri halklarının kültürel ve tarihi mirasının korunması alanında iş birliğinin geliştirilmesi için sanat festivalleri, yarışma, forum, bilimsel konferans ve diğer kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin önemine değinen bakanlar, eğitim, kültür ile sanat alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın Varanasi şehrinin "ŞİÖ Turizm ve Kültür Başkenti" statüsüne adaylığıyla ilgili karardan duydukları memnuniyeti dile getiren bakanlar, "ŞİÖ'ye üye ülkeler hükümetleri arasında müzecilik alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin" anlaşma taslağını hazırlayarak, 15-16 Eylül'de Semerkant'ta düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanmak üzere kabul etti.???????

Toplantıda, ŞİÖ Kültür Bakanları'nın 20. Toplantısının 2023'te Hindistan'da yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

YORUMLAR
500
Şanghay İşbirliği Örgütü turizm bakanları Özbekistan'da toplandı Şanghay İşbirliği Örgütü turizm bakanları Özbekistan'da toplandı Lancet'in 2019 yılı kirlilik araştırması: Dünyada her 6 ölümden birinin sebebi kirlilik Lancet'in 2019 yılı kirlilik araştırması: Dünyada her 6 ölümden birinin sebebi kirlilik
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şanghay İşbirliği Örgütü Kültür Bakanları 19. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement