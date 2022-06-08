Şanghay İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları 5. Toplantısı, Özbekistan'da düzenlendi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Sağlık Bakanları 5. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Sağlık Bakanı Bekzad Musayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tacikistan Sağlık Bakanı Camoliddin Abdullozoda, Kırgızistan Sağlık Bakanı Vekili Carkınbek Kasımbekov, Kazakistan Sağlık Bakan Birinci Yardımcısı Marat Şoranov, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakan Yardımcısı Radjesh Bhushan ve Pakistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi İftihar Ali Şalvani yer alırken, ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Min ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Saowey de toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Musayev, ülkesinin söz konusu etkinliğe ev sahipliği yapmasının önemini belirterek, bu toplantının, örgüte üye ülkeler arasında sağlık alanındaki iş birliğinin daha da artmasına katkıda bulunacağını söyledi.

ŞİÖ Genel Sekreteri Min, örgütün sağlık alanındaki iş birliğini niteliksel olarak bir üst düzeye taşımak gibi bir görevlerinin olduğunu vurgulayarak, bunun için tüm fırsatların bulunduğunu dile getirdi.

Toplantıda, örgüte üye devletlerin hükümetleri arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması'nda belirtilen hususları hayata geçirmek ve kapsamlı iş birliğini geliştirmek konusunda mutabık kalınırken, Kovid-19 salgını döneminde halkın kaliteli sağlık hizmetine erişimini genişletmeye yönelik karşılıklı çabaların birleştirilmesinin önemine işaret edildi.

Bakanlar, ŞİÖ üyesi ülkelerde kaliteli tıbbi hizmete erişimin genişletilmesi, temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü dahil, çeşitli alanda iş birliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşırken, teletıp teknolojilerinin kullanımı, halk hekimliği, ilaç ve sıhhi-epidemiyolojik hizmetlerde uzmanların eğitimi konusunda iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, Kovid-19 sonrası rehabilitasyon, aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik "Yol Haritasını" da kabul etti.