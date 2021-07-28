Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı Tacikistan'da düzenlendi - Son Dakika

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Hindistan Savunma Bakanı Rajnat Singh, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Kırgızistan Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi Başkanı Jumahan Giyosov katıldı.

Toplantıda uluslararası ve bölgesel güvenlik konuları ile Afganistan'daki durum hakkında fikir alış verişinde bulunan bakanlar, dünyada artan çatışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve devam eden terör tehditleri koşullarında örgüte üye ülkelerde güvenliğin güçlendirilmesi ve istikrarın korunması meselelerinde iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Bakanlar, Afganistan'daki durumun hızla kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

ŞİÖ bölgesinde durumun istikrarsızlaşmasını önlemenin önemini vurgulayan bakanlar, NATO ve diğer ülkelerin askeri birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin ardından bölgedeki terör örgütlerinin faaliyetlerinde önemli artışın gözlemlendiğini kaydetti.

Bakanlar, ülkeler arasındaki dostluk ve iyi komşuluğu güçlendirmek, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı korumak için örgütün diğer bölgesel kuruluşlarla iş birliğini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Toplantıda, ŞİÖ ülkeleri bir sonraki Savunma Bakanları Toplantısının 2022 yılında Özbekistan'da yapılmasını kararlaştıran bakanlar, ŞİÖ Savunma Bakanlarının 2022-2023 yıllarına yönelik iş birliği planını onayladı.