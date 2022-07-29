ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika
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ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

29.07.2022 14:16
ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Narov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Narov, Orta Asya'daki olumlu iş birliği sürecinin ŞİÖ alanının istikrar, kalkınma, refah ve etkili iş birliği bölgesine dönüştürmeye hizmet edeceğini kaydederek, "Son olarak Orta Asya ülkeleri liderlerinin Çolpan-Ata şehrinde gerçekleştirdiği istişare toplantısının sonuçları, bölge ülkelerinin barış, güvenlik ve refahı sağlamak için güvenilir ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını gösterdi." dedi.

Narov, örgütün genişlemesinin doğal bir süreç olduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede İran'ın tam üyelik konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini, Belarus'un üyelik başvurusuyla ilgili inceleme sürecinin başladığını, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar'a diyalog ortağı statüsünün verilmesine ilişkin belgelerin imzaya hazır olduğunu, ayrıca Bahreyn ve Maldivler'e diyalog ortağı statüsü verilmesiyle ilgili sürecin başlatılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Narov, ayrıca Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal'e gözlemci statüsü verilmesi konusunda üye ülkelerin ortak yaklaşım geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Örgüte üye ülkeler arasındaki ticari-ekonomik, yatırım, sanayi, enerji, turizm, kültürel ve diğer alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi meselelerinin ele alındığı toplantının ardından bakanlar, bu iş birliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bir dizi belgeyi imzaladı.

Bu arada, toplantının ardından düzenlenen brifingde konuşan Narov, Özbekistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığı sürecindeki faaliyetlere değinerek, bu çerçevede Özbekistan'ın şimdiye kadar 15'i bakanlar düzeyindeki toplantılar olmak üzere 70'ten fazla etkinliğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Narov, 15-16 Eylül'de Semerkant'ta ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını anımsatarak, bu zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülke olan Belarus, İran, Moğolistan ile konuk olarak davet edilen Türkmenistan cumhurbaşkanlarının da katılacağını aktardı.

ŞİÖ Dışişleri Bakanları, ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

15 Haziran 2001'de kurulan ŞİÖ'ye üye ülkeler Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olarak sıralanıyor. Türkiye, örgüte 2012'de diyalog ortağı olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika
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