Özbekistan'da ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Özbekistan'da ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı

24.08.2022 18:22
Özbekistan'da ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile gözlemci ülke Belarus'un Savunma Bakanı Viktor Hrening katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, savunma alanında devletlerarası iş birliğinin daha da genişletilmesi, ŞİÖ alanında barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler, örgüt üyesi devletlerin zorluklara ve tehditlere karşı koyma çabalarının koordinasyonu meseleleri gözden geçirildi.

Toplantının sonunda bir ortak bildiri kabul edildi.

ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Taşkent'te, ayrıca "Barış Melodisi" asker şarkıları festivalinin galası yapıldı.

15 Haziran 2001'de kurulan ŞİÖ'ye üye ülkeler Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olarak sıralanıyor. Türkiye, örgüte 2012'de diyalog ortağı olmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan'da ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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