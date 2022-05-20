Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası Turizm Forumu Özbekistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü Uluslararası Turizm Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

???????Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Aziz Abduhakimov'un ev sahipliğinde "ŞİÖ ülkeleri arasında yeni bir işbirliği aşaması: turizm ve kültürel miras" başlığıyla düzenlenen foruma, Rusya Kültür Bakanı Olga Lybimova, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doğuzova, Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Taciddin Curazade, Hindistan Turizm Bakan Yardımcısı Rakesh Kumar Verma ve diğer yetkililer katıldı.

Forumun açılışında konuşan Abduhakimov, uluslararası turizmin son on yılda sürekli büyüme gösterdiğini ve günümüzde dünya ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizmin sosyo-ekonomik kalkınmanın kilit faktörlerden biri haline geldiğini kaydeden Abduhakimov, birçok ülke için turizm endüstrisinin ekonomik büyümeye, yeni iş alanlarının yaratılmasına ve toplumdaki kültürel bağların güçlendirilmesine doğrudan katkıda bulunduğunu aktardı.

Abduhakimov, ŞİÖ ülkeleri arasındaki turizm alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin öncelikli görevlerden biri olduğunu kaydederek, ŞİÖ ülkelerinin ortak alanının Kuzey Kutbu'ndan Hint Okyanusu'na, Şanghay'dan Kaliningrad'a kadar uzandığını vurguladı.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının yaşadığı bölgenin büyük bir turizm pazarı olduğunu kaydeden Abduhakimov, 2019 yılında ŞİÖ ülkelerinde yaşayan yaklaşık 250 milyon kişinin seyahat etmek için yurtdışına gittiğini anımsattı.

Abduhakimov, bunun büyük bir rakam olduğunu, bundan dolayı örgüte üye ülkeler arasındaki karşılıklı turizmin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çok sayıda doğal ve kültürel varlığı bulunduran ŞİÖ ülkelerinin şüphesiz muazzam bir turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Abduhakimov, ŞİÖ'ye üye, gözlemci ve diyalog ortağı statüsündeki ülkelerin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen toplam 207 kültürel varlığa sahip olduğunu aktardı.

Forum kapsamında, katılımcılar tarafından ŞİÖ ülkelerinin turizm potansiyelinin ve kültürel varlıklarının tanıtıldığı sunumlar yapıldı.