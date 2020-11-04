(ŞANGHAY)- Yüksek Teknolojiler 3. Çin İthalat Fuarı İçin Güç Kaynağını Garanti Ediyor - Son Dakika

- Yüksek teknolojiler 3. Çin İthalat Fuarı için güç kaynağını garanti ediyor

ŞANGHAY - Yüksek teknoloji ürünlerinin sergilendiği 3. Çin İthalat Fuarı bugün Shanghai'da başlıyor.

Bugün Shanghai'da başlayacak olan 3. Çin İthalat Fuarı'nda elektrik tedarikini sağlamak için güç sistemlerinde yüksek teknolojiler kullanıldı. Bu yüksek teknolojiler arasında 5G, AR, AI, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi ve Nesnelerin İnterneti bulunuyor.

Bu yıl CIIE'nin sergi alanı geçen yıla göre yüzde 14 büyüdü. Fortune Global 500 listesinden yaklaşık 50 şirket ve sektörün önde gelen firmaları bu yıl ilk kez fuara katılacak. Yüzlerce küresel yeni ürün, teknoloji ve hizmet Çin'de ilk kez sergilenecek. CIIE'de daha önce birçok endüstriyel otomasyon ürünü insanların ilgisini çekerek, fenomen ürünler haline geldi. Bu yıl şirketler yine yüksek teknoloji ürünlerini fuara getirecek.

Shanghai Power Company Qingpu Power Supply Branch Company China State Grid Corporation'ın personeli olan Xu Tao, "Ekipmanı kontrol ederken, bunlardan birine baktığım sürece, akımı, voltajı, sıcaklığı ve anahtarın açık mı yoksa kapalı mı olduğu dahil olmak üzere tüm çalışma bilgileri gösterilecek." dedi.

Şu anda şehirdeki güç sistemi, 130'dan fazla trafo merkezi ve 5400 kilometreden fazla iletim hattı ile hizmete hazır hale getirildi.