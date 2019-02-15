Son Dakika Haberleri: Sanhok Lakawi'den Paradise Resort'a 9 Kill Pubg Mobile

Sanhok Lakawi'den Paradise Resort'a 9 Kill Pubg Mobile

7 dakika önce

Loot bolluğu ile başlayan SANHOK'un Lakawi sinden 9 KİLL'e giden PUBG yolculuğu.

Loot bolluğu ile başlayan SANHOK'un Lakawi sinden 9 KİLL'e giden PUBG yolculuğu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:32 Kaynak: Youtube

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