Sanhok Lakawi'den Paradise Resort'a 9 Kill Pubg Mobile
7 dakika önce
Loot bolluğu ile başlayan SANHOK'un Lakawi sinden 9 KİLL'e giden PUBG yolculuğu.
Loot bolluğu ile başlayan SANHOK'un Lakawi sinden 9 KİLL'e giden PUBG yolculuğu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:32 Kaynak: Youtube
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