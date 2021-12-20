Sanık Avcı konuştu, duruşma salonu karıştı - Son Dakika

- Sanık Avcı konuştu, duruşma salonu karıştı

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı'nın konuşurken salon karıştı, Avukat Rezan Epözdemir mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde 8'inci duruşma Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Cemal Metin Avcı, kendisinin hemcinsleri ile çıplak videosunun çekildiğini ve Pınar Gültekin tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan katıldı.

Duruşmada ABD'den telefon şifresinin gönderildiği, Pınar'ın telefonundan alışveriş sitelerinin maillerinin çıktığı, Cemal Metin Avcı ile ilgili bir şey çıkmadığı belirtildi. Cemal Metin Avcı'nın avukatı Pınar'ın hesabına Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın yatırıldığının belgelerle ortada olduğunu söyleyerek telefondaki eksik verilerin yeniden istenmesini talep etti.

Telefondan alışveriş sitelerinin mailleri çıktı

Duruşmada, ABD'den Pınar Gültekin'in kullandığı telefon şifresinin gönderildiği, veriler üzerinde yapılan inceleme sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen raporun mahkemeye geldiği belirtildi. Pınar'ın telefonundan alışveriş sitelerinin maillerinin çıktığı, başka da bir tespit çıkmadığı belirtildi. Ayrıca adli tıp kurumundan ek rapor tanzimi için yazılan müzekkereye henüz cevap verilmediği söylendi.

"1,5 yıl sonra Cemal'in haksız tahrik indirimi savunması boşa çıktı"

Avukat Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1,5 yıl maktulenin hayatını kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Mahkeme bunu ısrarla istedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. Bu kız acaba para mı istedi, video çekti para mı istedi dedi insanlar. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. 1,5 yılda hiçbir belge bilgi yok. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.

Pınar'ı babası Sıddık Gültekin: "Sanki cani biziz, onlar masum"

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, "Her seferinde binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımız yaraladı. Arkadaşlarımızın karşısına çıkamaz olduk. Sanki cani bizi, onlar masum. Sanki bunlar Muğla'yı yönetiyor. Ben kahroluyorum. Ben artık bu işi size bırakıyorum. Kendinizi benim yerime koyun. Artık beni anlayın. Sizden adalet bekliyorum" diye konuştu.

"Cemal'in Pınar'a 8 bin 50 lira yatırdığı ortada"

Cemal Metin Avcı'nın avukatı da, "Amerika'dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın Pınar'ın hesabına yatırıldığı belgelerle ortadadır. Maktulenin ev arkadaşının tehdide yönelik beyanları bulunmaktadır. ABD'den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz. Türkiye'de temsilcilik açtılar. Bu mesajlar Cemal Metin Avcı'nın telefonundan çıkmıyor" dedi.

Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Duruşmaya SEGBİS kanalıyla bağlanan sanık Cemal Metin Avcı da mahkemede yaptığı konuşmada, "WhatsApp yazışmalarını istiyorum. Icloud'dan yazı eksik gelmiş. Avukat Rezan Epözdemir bir kaç kez duruşmaya gelmedi, sanırım bazı şeyleri unuttu" dedi.

O anlarda Rezan Epözdemir duruma tepki gösterdi ve 'Sanık meseleyi kişiselleştiriyor" dedi.

Ardından Cemal Metin Avcı, "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Gönderdiğim 8 bin 50 lira sadece kayıtlı olan. Ben 50 bin lira gönderdim. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. En yakın arkadaşı bunu söylüyor. Ben iftira atmadım. Benim tehdit edildiğim de, gönderdiğim paralar da belli. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak. Beni suçlayacak" dedi.

Avukat salondan çıkarıldı

Sanık Avcı'ya tepki gösteren Avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Epözdemir çıkarılmadan önce, "Mahkeme Avcı'nın ithamlarına karşı sanığı uyarmalıydı. Bu karara itiraz ediyorum" dedi. Mahkeme tarafından itiraz oy birliği ile reddedildi ve Epözdemir dışarı çıkarıldı.

Cemal Metin Avcı son olarak, "Ben medyanın gerçeği öğrenmesini istediğim için bunları söylüyorum. Ben buradan çıkıp açıklama yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2022 tarihine ertelenen duruşmada, Sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonuna gelmesi istendi.

Duruşma sonrası Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir bir buçuk yıldır ABD'ye müzekkere yazıldığını, bir buçuk yıldır katledilen Pınar Gültekin'in telefonundaki bilgi, belge ve videoların sorgulandığını, sanıkları yargılamak yerine maktülün özel hayatının yargılandığını söyledi.

Baba Sıddık Gültekin ise, tek isteklerinin adalet olduğunu belirterek, "Adaletten başka bir şey istemiyoruz. Bu mahkemede adaletin çıkacağına hiç inanmıyorum. İnancımı da yitirdim. Artık mahkemeye de gelmek istemiyorum. Kendileri çalsın kendileri oynasınlar. Artık bugün istiyorum ki katili de dışarı çıkarsınlar. Tek isteğim bu. Ceza vermiş vermemiş, zaten biz bitmişiz. Hiç umurumda bile değil" derken, Anne Şefika Gültekin ise 'Buradan adalet çıkmaz. Burada adalet yok" dedi.