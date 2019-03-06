Son Dakika Haberleri: Sanık Yakınları Adliye Önünde Avukatı Darbetti

Sanık Yakınları Adliye Önünde Avukatı Darbetti

11 dakika önce

Bursa'da bir avukatın, takipçisi olduğu davadaki karşı taraftan bazı kişilerce adliye önünde darbedildiği iddia edildi.

Sanık Yakınları Adliye Önünde Avukatı Darbetti, System.String[]
Bursa'da bir avukatın, takipçisi olduğu davadaki karşı taraftan bazı kişilerce adliye önünde darbedildiği iddia edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar davası duruşmasının ardından taraflar adliye binasından ayrıldı.

Davanın mağduru olan müvekkili O.A.Ö. ile adliye önüne çıkan avukat A.K'nin, sanık yakınlarından M.H.T. ve annesi D.A.T. tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği olayda, başına aldığı darbelerle yaralanan ve çevredeki bir hastaneye başvuran A.K'nin tedavisine başlandı.

Şüpheliler M.H.T. ve D.A.T. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak, Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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