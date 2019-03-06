Sanık Yakınları, İstismar Mağdurunun Avukatını Dövdü
6 dakika önce
BURSA'da kız çocuğuna cinsel istismar davası sonrası adliyeden çıkan mağdur avukatı A.K., sanık yakınlarının saldırısına uğradı.
BURSA'da kız çocuğuna cinsel istismar davası sonrası adliyeden çıkan mağdur avukatı A.K., sanık yakınlarının saldırısına uğradı. Yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kişi gözalına alındı.
Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapılan kız çocuğuna cinsel istismar davasının ardından, taraflar adliyeyi terk etti. Davanın mağduru ile adliye önüne çıkan İstanbul Barosu avukatı A.K., sanık yakınlarının saldırısına uğradı. Adliyede görevli polisler olaya müdahale etti. Saldırıda yüzünden ve kafasından yaralanan avukat A.K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 2 kişi, Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SIZ - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:29 Kaynak: DHA
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