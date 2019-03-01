Sanık Yakınlarının 2 Polis Memurunu Darbetmesiyle İlgili Dava

Bursa Adliyesi
'nde cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye giden 2 emniyet personelini darbeden biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.
Bursa 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.Ş, tutuksuz sanıklar T.Ş, H.D, H.Ş, S.Ş, S.S, Y.Ö. ile müşteki polisler M.A, İ.A, V.H, N.H. ile tarafların avukatları katıldı.
Tutuklu sanık T.Ş, savunmasında, olay günü cinayet davasının tarafları olan aile yakınlarının, polis tarafından darbedildiğini ileri sürdü.
Şikayetçi olmak için Çarşı Polis
Merkezi'ne gittiklerini belirten T.Ş, "Annemle, durakta duran polis İ.A'nın yanına gittim. Neden anneme vurduğunu sordum, özür beklerken bana küfretti, yumruk attı. Ben de refleksle yumruk salladım ama neresine geldiğini bilmiyorum. İddiaları kabul etmiyorum." dedi.
Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.
Adliye Koruma Şube Müdür Yardımcısı da olan kıdemli başpolis memuru İ.A. ise adliye koridorlarında karşı taraf ve polislere saldıran sanık yakınlarına biber gazıyla müdahale ettiklerini anlattı.
İ.A, şu ifadeleri kullandı:
"Aile yakınları o sırada biz polislere küfretti. Biz taraflara bir işlem yapmadık, müşteki olarak ifade vermek üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gittik. Meslektaşım M.A. ile ifadeyi verip karakol yanındaki durağa çıktığımızda arkamızdan T.Ş. yaklaştı, 'Anama sövmüşsün.' deyip direkt vurdu. O sırada 4 kişi de M.A'yı tutuyordu. Ailenin yakınlarından sanıkların da aralarında bulunduğu kalabalık grup bizi darbetti. Orada bizim önümüzü kesip planlı şekilde linç girişiminde bulundular. Kalabalıktan kurtulunca kaçan T.Ş'nin peşine düştük. Sanık ayağı takılıp düşünce M.A. onu yakaladı. Karakol ekibi çok geç geldi, ailenin avukatı da biz darbedilirken izledi. T.Ş'yi yakaladığımızda cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Biz T.Ş'yi ve tespit edebildiklerimizi karakola teslim ettik. Sanıklarla husumetim yok. Görevimi yerine getirdim, şikayetçiyim."
Mahkemenin hakimi, T.Ş'nin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Adliye koridorlarındaki kavga Yavuzselim Mahallesi
'nde 22 Haziran 2018'de, 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat
Erdal ve arkadaşlarıyla bazı kişiler arasında kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan ve Z.Ş. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın taraflarından 5 zanlı tutuklanmış, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Daha sonra tutuklu sanıklardan 2'si mahkemece tahliye edilmişti.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ocak'taki duruşmaya, tutuklu yargılanan Fırat Erdal, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılmıştı. Duruşma devam ederken koridorlarda tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanmış, çıkan arbedede polis ekiplerine de saldıran taraflar biber gazı sıkılarak dağıtılmıştı. Daha sonra olaya ilişkin ifade vermeye giden 2 polis memuru, taraf yakınlarınca darbedilmişti.