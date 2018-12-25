Son Dakika Haberleri: Sanıkların Duruşmayı Uzatma Girişimi

Sanıkların Duruşmayı Uzatma Girişimi

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Sanıkların Duruşmayı Uzatma Girişimi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanı alınmasının ardından sanık eski yüzbaşı Şuayip Turna söz aldı.

Önceki duruşmalarda, başka bir davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen H.K ile usullere aykırı bir şekilde yüzleştirildiğini iddia eden Turna, bu nedenle Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hakkında reddihakim talebinde bulundu.

Sanığın talebine ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkan Köksal, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddihakim talebinin oy birliğiyle kabul edilmediğini açıkladı.

Başkan Köksal, sanığın karara yönelik itirazı, 7 gün içinde 24. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini de bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın son iki ayda görülen duruşmalarında sanık ve avukatları, 6 kez reddihakim talebinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:55 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Trafik Polisinin FETÖ Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan Korku Dolu İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:25:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanıkların Duruşmayı Uzatma Girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]