Şanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyor
1 saat önce
, ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıktaki mezar taşları, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından kırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:57 Kaynak: DHA
, ŞANLIURFA'nın Hilvan
ilçesinde, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıktaki mezar taşları, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından kırıldı. Polis
, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Karacurun Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret edenler, bir kişinin mezar taşlarına zarar verdiğini görerek durumu polise bildirdi. Şüpheli kişi kabir ziyaretine gelenlerin tepkisi üzerine mezarlıktan kaçarken olay yerine gelen ekipler tahrip edilen mezarlarda inceleme yaptı.
Polis, görgü tanıklarının verdiği ifade doğrultusunda eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Şanlıurfa
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