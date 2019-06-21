Son Dakika Haberleri: Şanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Şanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyor

1 saat önce

, ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıktaki mezar taşları, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından kırıldı.

Şanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyor, System.String[]
, ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıktaki mezar taşları, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından kırıldı. Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Karacurun Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Vefat eden yakınlarının mezarını ziyaret edenler, bir kişinin mezar taşlarına zarar verdiğini görerek durumu polise bildirdi. Şüpheli kişi kabir ziyaretine gelenlerin tepkisi üzerine mezarlıktan kaçarken olay yerine gelen ekipler tahrip edilen mezarlarda inceleme yaptı.
Polis, görgü tanıklarının verdiği ifade doğrultusunda eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:57 Kaynak: DHA
Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ŞANLIURFA Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]