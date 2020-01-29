Şanılurfa'da taziye evlerine halı yardımı - Son Dakika

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce mahallelerdeki Çok Amaçlı Kültür ve Sosyal Tesislerinin halı ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerdeki Susuz ve Perşembe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Kültür ve Sosyal Tesisleri ile Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan taziye evinin halıları belediye ekiplerince temin edildi.

Sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.