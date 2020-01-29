Şanılurfa'da taziye evlerine halı yardımı - Son Dakika
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Şanılurfa'da taziye evlerine halı yardımı

7 saat önce

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce mahallelerdeki Çok Amaçlı Kültür ve Sosyal Tesislerinin halı ihtiyaçları karşılanıyor.

Şanılurfa'da taziye evlerine halı yardımı, System.String[]

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce mahallelerdeki Çok Amaçlı Kültür ve Sosyal Tesislerinin halı ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerdeki Susuz ve Perşembe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Kültür ve Sosyal Tesisleri ile Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan taziye evinin halıları belediye ekiplerince temin edildi.

Sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Süleymaniye Mahallesi, Haliliye Belediyesi, Haliliye, Susuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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