Şanışer: Maalesef bireysel yapılan açıklamalar beni üzdü

Susamam klibiyle Türkiye'de gündeme oturan rapçi Şanışer, şarkının gördüğü ilgi karşısında Twitter'dan yayımladığı teşekkür açıklamasına ek olarak yaptığı paylaşımlarda "Maalesef bireysel yapılan açıklamalar beni de üzdü." dedi.



Şarkıyı her kesimden insanların katkılarıyla hazırladıklarını belirten Şanışer, "Türk milliyetçisinden dindara kadar her kesimden müzisyeni ortak dertler çevresinde buluşturmaya çalıştım. Maalesef sonrasında bireysel yapılan talihsiz açıklamalar beni de üzdü." ifadelerini kullandı.