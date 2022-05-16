Saniye farkıyla hayatta kaldılar! Araçlarına binmek isterken otomobil kapıya saplandı - Son Dakika

Akrabalarına misafirliğe gelen aile gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kameradan görüldü.