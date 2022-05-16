Saniye farkıyla hayatta kaldılar! Araçlarına binmek isterken otomobil kapıya saplandı - Son Dakika
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Saniye farkıyla hayatta kaldılar! Araçlarına binmek isterken otomobil kapıya saplandı

16.05.2022 10:18

Bursa'da misafirlikten çıkan aile, araçlarına binmek için yürümeye başladı. Bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. Araç içindeki iki kişi hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Akrabalarına misafirliğe gelen aile gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kameradan görüldü.

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Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saniye farkıyla hayatta kaldılar! Araçlarına binmek isterken otomobil kapıya saplandı - Son Dakika


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