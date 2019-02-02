Son Dakika Haberleri: Saniye Saniye Hırsızlık

Saniye Saniye Hırsızlık

35 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye giren hırsız kameralara yakalandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye giren hırsız kameralara yakalandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Hacı Lütfullah Camii karşısında hizmet veren bir çiçekçide meydana geldi. Gece saat 03.00 sularında çiçekçiye hırsız girdi. Çiçekçide çalıntı eşya arayan hırsız, rahat tavırları ile şaşırtırken, çekmeceleri bir bir açıp çalmak için para ve eşya aradı. İçerde değerli eşya ve para arayan hırsız kasadaki bir miktar parayı, cep telefonu ve laptopu çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kimliği meçhul şahsın çaldığı laptopu pantolonun içerisine sokması dikkat çekti. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi içerisinin dağınık olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İhbar üzerine dükkana gelen emniyet ekipleri hırsızı arıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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