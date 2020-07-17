Saniye saniye hırsızlık anı - Son Dakika

Saniye saniye hırsızlık anı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde maskeli 3 kişi girdikleri 3 iş yerini soydu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde maskeli 3 kişi girdikleri 3 iş yerini soydu.

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Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı'nda yem satışı yapan iş yerlerine giren hırsızlar içeride bulunan çelik kasayı levye ve tornavidalarla açmaya çalıştılar. Daha sonra kasayı açamayan hırsızlar çekmecede bulunan 3 bin TL'yi çalarak diğer iş yerlerinden de soygun yaparak kaçıyor. İş yeri sahibi Mesut Peker, sabah geldiğinde kapılarının açık olduğu görünce durumu polise bildirdi.


İş yeri sahibi Mesut Peker'in emniyete haber vermesi üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, saat 03.30'de gerçekleştiği anlaşılan hırsızlık anının iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.


Görüntülerde, tanınmamak için kar ve cerrahi yüz maskesi takmış üç kişinin yem satış dükkanının girişine geldikleri, ellerindeki levye ile kapıları açan hırsızlar ilk olarak yanlışlıkla damacana suya yöneldiler. Daha sonra içeride duvarda bulunan gömme çelik kasaya yönelen hırsızlar kasayı açamayınca masa çekmecesini karıştırarak paraları alarak uzaklaşıyorlar.


Mesut Peker, sahte plaka ile ilçeye dışarıdan geldikleri tahmin edilen hırsızların günlerdir elini kolunu sallayarak dolaşıyor olmalarından ve başkalarının da canını yakmamaları için adalete teslim edilmeleri gerektiğini söyledi.


Polis, kar ve cerrahi maskeli soyguncuları arıyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saniye saniye hırsızlık anı - Son Dakika
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