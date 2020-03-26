Saniye teyze emekli maaşını polis ekipleriyle çekti - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmaları sürüyor.

Edirne'de yaşayan 80 yaşındaki Saniye Kısaç, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Koordine merkezindeki çağrı alıcıların yönlendirmesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saniye teyzenin yaşadığı Gazimihal Mahallesi'ne geldi.

Polislerin yardımıyla ekip aracına binen ve Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Merkez Şubesi'ne getirilen Saniye teyze, maaşını çektikten sonra evine götürüldü.

Saniye Kısaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalıştığını söyledi.

Polis ekiplerine teşekkür eden Kısaç, "Sağ olsunlar, Allah onları eksik etmesin başımızdan. Allah ülkemizi korusun" dedi.