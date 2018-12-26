Saniyeler İçerisinde 20 Bin TL'lik Hırsızlık
1 saat önce
Küçükçekmece'de bir mağazaya giren şüpheliler saniyeler içinde 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldılar.
Küçükçekmece
'de bir mağazaya giren şüpheliler saniyeler içinde 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldılar. Olay, geçtiğimiz günlerde İkitelli'de ki bir beyaz eşya mağazasında meydana geldi. Sabah
saat 04.34 sıralarında 4 kişi mağaza önüne geldi. Mağaza önünde bir süre bekleyen hırsızlar mağazanın kepenklerini kaldırıp camı kırarak içeriye girdi. Kepenkleri tutan iki hırsız arkadaşlarının içeriye girmesini bekledi. Hırsızlar mağazada bulunan 20 bin TL değerinde laptop ve cep telefonunu saniyeler içerisinde dışarıya çıkardılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan ve daha önce de bir çok defa mağazalarının hırsızların hedefi olduğunu söyleyen mağaza müdürü Cihan Gül, "Gece saatlerinde geliyorlar kepengi kaldırıp camı patlatıyorlar laptop ve cep telefonlarını çalıyorlar. 20 bin liralık zararımız var" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:51 Kaynak: DHA
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