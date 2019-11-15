Son Dakika Haberleri: Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar
Son Dakika 3. Sayfa Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar - Son Dakika

Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar

2 gün önce

Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.

Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar, System.String[]

Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.


Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde motosikletli küçük kız otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Kazaya tanık olanlar otomobilin altında kalan kızı kurtarabilmek için adeta seferber oldu. O anda yoldan geçen ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini bilen vatandaşlar 38 saniye içerisinde otomobili kaldırarak kızı kurtardı. Yaralı halde kurtarılan kız en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kızın tedavisi sürüyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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