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Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar

6 saat önce

Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.

Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde motosikletli küçük kız otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Kazaya tanık olanlar otomobilin altında kalan kızı kurtarabilmek için adeta seferber oldu. O anda yoldan geçen ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini bilen vatandaşlar 38 saniye içerisinde otomobili kaldırarak kızı kurtardı. Yaralı halde kurtarılan kız en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kızın tedavisi sürüyor.

(İHA)

Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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