- Saniyeler İçinde Aracın Altından Çıkardılar

- Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar

PEKİN - Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde motosikletli küçük kız otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Kazaya tanık olanlar otomobilin altında kalan kızı kurtarabilmek için adeta seferber oldu. O anda yoldan geçen ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini bilen vatandaşlar 38 saniye içerisinde otomobili kaldırarak kızı kurtardı. Yaralı halde kurtarılan kız en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kızın tedavisi sürüyor.