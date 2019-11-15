Son Dakika › Güncel › - Saniyeler İçinde Aracın Altından Çıkardılar - Son Dakika
- Saniyeler İçinde Aracın Altından Çıkardılar
6 saat önce
- Saniyeler içinde aracın altından çıkardılarPEKİN - Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
- Saniyeler içinde aracın altından çıkardılar
PEKİN - Çin'de meydana gelen trafik kazası sonucu aracın altında kalan küçük kızı kurtarmak için seferber oldular.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde motosikletli küçük kız otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Kazaya tanık olanlar otomobilin altında kalan kızı kurtarabilmek için adeta seferber oldu. O anda yoldan geçen ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini bilen vatandaşlar 38 saniye içerisinde otomobili kaldırarak kızı kurtardı. Yaralı halde kurtarılan kız en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kızın tedavisi sürüyor.
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak