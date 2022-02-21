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Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada - Son Dakika

Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada

21.02.2022 11:07

Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi.

Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada

EDİRNE Edirne'de tadilat yapılan bir işyerine giren hırsız saniyeler içinde çok sayıda malzeme çalıp kayıplara karıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde tadilatı yapılan bir işyerine gece saatlerde giren hırsız, saniyeler içinde çok sayıda malzeme çaldı. İnşaat ustalarının kullandığı elektrikli malzemeler başta olmak üzere bulduğu herşeyi çalıp kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Her şeyi çalıp hiç bir şey olmamış gibi çekip gidiyor"

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan işyeri sahibi Mesut Çınar şu ifadelere yer verdi: "Gecenin bir yarısı ağzında maske, gözünde gözlük, kafasında kapşon bulunan şahıs, tadilatı yapılan işyerimize giriyor. İşyerinde tadilat yapan ustaların bütün malzemeleriyle beraber, elektrik kablolarının tamamını alıp hiç birşey olmamış gibi çekip gidiyor. Malzemeler olmadığı için ustalar da çalışamıyor. Suç duyurusunda bulunduk. İnşallah mağduriyetimiz giderilir."

Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada
Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada

YORUMLAR
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İnşaat, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulduğu her şeyi saniyeler içinde çaldı, ustalar çalışamaz hale geldi... O anlar kamerada - Son Dakika


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