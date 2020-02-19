Saniyeler içinde cep telefonlarını böyle çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saniyeler içinde cep telefonlarını böyle çaldı - Son Dakika

Saniyeler içinde cep telefonlarını böyle çaldı

7 saat önce

Bursa'da telefoncunun dışarıda olmasını fırsat bilen hırsız, saniyeler içerisinde 3 telefonu çaldı.

Bursa'da telefoncunun dışarıda olmasını fırsat bilen hırsız, saniyeler içerisinde 3 telefonu çaldı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı'nda dükkan sahibi Abdullah Kılavuz'un dükkanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiğini fırsat bilen hırsız dükkana girerek tezgahta bulunan 3 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Telefonları aldığı esnada içeriye giren bir vatandaşa rağmen rahat tavırlarıyla kameralara yansıyan hırsız, görenleri hayrete düşürdü. Olay sonrası cep telefonlarının tezgahta bulunmadığını farkeden Kılavuz, güvenlik kameralarını incelediğinde bir şüphelinin cep telefonlarını çalarak kaçtığını farkederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kameraları incelemelerde bulunan ekipler, parmak izi çalışmasının ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

SANİYELER İÇİNDE CEP TELEFONLARINI BÖYLE ÇALDI

Dükkan sahibinin dışarıda olduğunu fırsat bilerek tezgahta bulunan cep telefonlarını çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkan boşken içeriye girerek tezgaha yönelen hırsız, saniyeler içerisinde cep telefonlarını alarak cebine koydu. Telefonları aldığı sırada içeriye bir gencin girmesi üzerine rahat tavırlar sergileyen hırsız daha sonra hızla dükkandan çıkarak uzaklaştığı kameralara yansıdı.

Telefonların tezgahta olmaması nedeniyle kameraları incelemesinin ardından telefonların çalındığını söyleyen dükkan sahibi Abdullah Kılavuz, "Ben arkadaşlarla kapının önünde sohbet ediyordum. Hırsız da arkamızdan fırsat kollayıp dikkatsiz olduğumuz bir anda içeriye girmiş. İçeriye girdikten sonra da 4 bin lira değerindeki 3 telefonu çalmış. O esnada içeriye bir kişinin girmesi nedeniyle korkarak hızla dükkandan çıktığı görüldü" diye konuştu.

(Fatih Çapkın/İHA)

Saniyeler içinde cep telefonlarını böyle çaldı

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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