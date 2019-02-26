Saniyeler İçinde Cep Telefonu Çaldı, Kameralara Yakalandı
1 saat önce
Esenler'de bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde cep telefonu çaldı.
Esenler
'de bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay, Esenler'de 23 Şubat'ta bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşonlu bir hırsız iş yerinde kimsenin olmadığını görünce içeri girdi. Saniyeler içinde masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Hırsız, telefonla birlikte kayıplara karışırken o anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:08 Kaynak: İHA
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