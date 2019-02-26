Son Dakika Haberleri: Saniyeler İçinde Cep Telefonu Çaldı, Kameralara Yakalandı

Saniyeler İçinde Cep Telefonu Çaldı, Kameralara Yakalandı

1 saat önce

Esenler'de bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde cep telefonu çaldı.

Saniyeler İçinde Cep Telefonu Çaldı, Kameralara Yakalandı, System.String[]
Esenler'de bir iş yerine giren hırsız saniyeler içinde cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, Esenler'de 23 Şubat'ta bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşonlu bir hırsız iş yerinde kimsenin olmadığını görünce içeri girdi. Saniyeler içinde masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Hırsız, telefonla birlikte kayıplara karışırken o anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:08 Kaynak: İHA

Esenler, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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