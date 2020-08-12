Saniyeler içinde hırsızlık kamerada - Son Dakika

Saniyeler içinde hırsızlık kamerada

Elazığ'da gündüz vakti bir telefoncuya girerek vitrindeki cep telefonunu çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti.

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Elazığ'da gündüz vakti bir telefoncuya girerek vitrindeki cep telefonunu çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde bulunan Elliler Çarşısındaki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Dükkan sahibi Onur Sekman, öğle saatlerinde iş yerinin kapısını açık bırakarak şarj aleti almak için başka bir dükkana gitti. O esnada dükkanın boş olduğunu gören bir şahıs, içeri girerek vitrinde bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları ise pes dedirtti. Gündüz vakti olmasına rağmen sigarasını içerek içeri giren hırsız, telefonu çaldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Dükkana geldikten sonra cep vitrindeki telefonların eksik olduğunu gören Sekman, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığı fark etti. Sekman, durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerine girerek telefonu çalan hırsızın yakalanmasını isteyen Onur Sekman,"Öğlen saatlerinde şarj aleti almak için karşı taraftaki dükkana gittim. Dükkanım açıktı. Bir şahıs içeri girerek vitrinde bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu alarak gidiyor. Dükkana geldiğim de vitrinde cep telefonunun eksik olduğunu gördüm. Durumu polis bildirdim. Yakalanmasını istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:57

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saniyeler içinde hırsızlık kamerada - Son Dakika
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