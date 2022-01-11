Saniyeler içinde telefonu çaldı o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta gözüne kestirdiği dükkanları gözetleyen hırsız, bir esnafın depoya malzeme indirmesini fırsat bilerek tezgahın üzerindeki telefonunu çaldı. Olaydan sonra hırsız kaçarken, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, cadde üzerindeki gözüne kestirdiği dükkanları gözetlemeye başladı. Temizlik ürünleri satan bir esnafın deposuna malzeme indirmesini fırsat bilen hırsız, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Girdiği dükkanda tezgahın üzerinde telefon olduğunu gören hırsız, dükkanda başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra telefonu çalarak kayıplara karıştı. Olaydan dakikalar sonra telefonun çalındığını gören esnaf durumu hemen yetkililere haber verirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İHTİYACIN VARSA GELİP İSTEYEBİLİRSİN"

Yaşanan hırsızlığı anlatan esnaf Tarık Koç, "İçeride işlerim vardı. Kolileri aşağıda bulunan depoya indiriyordum. Depoya indiğim o 15-20 saniye içerisinde şahıs dükkana girip etrafı kolaçan etmiş. Kimsenin olmadığını görünce ise tezgahın üzerindeki telefonu çalarak kaçmış. Sabah 9'dan 10'a kadar buralarda gezmiş. Esnaf arkadaşlar şahsı etrafı incelerken görmüş. Tabi benim aşağı inmemi fırsat bilmiş. Yazık yani, kendine yazık. Cezaevi kötü bir yer. Üç kuruş için şerefinden, haysiyetinden ödün vermesine gerek yok. İhtiyacı varsa gelip isteyebilir, vermezse o onun sorunu" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)