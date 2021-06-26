Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı.

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