Saniyelerle kamyonetin altında kalmaktan böyle kurtuldular
Güvenlik kamerasını izleyen vatandaş: "Ayağımızı komple şey yapardı"
KAYSERİ - Kayseri
'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulan bir vatandaş, güvenlik kameralarını incelediği sırada, "Ayağımızı komple şey yapardı" diyerek kazayı anlattı.
Edinilen bilgiye göre, Talas
ilçesi Kiçiköy Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan kamyonet ve otomobile çarptı. Kazada, kamyonet yaya kaldırımına çıkarak durabildi. Kaza öncesinde kaldırımda duran bir vatandaş da, saniyelerle kazadan kurtuldu. Kazanın ardından güvenlik kamerasını inceleyen vatandaş, kazadan nasıl kurtulduğunu, "Ayağımızı komple şey yapardı" diyerek anlattı. Polis
ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.