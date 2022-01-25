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Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı - Son Dakika

Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

25.01.2022 12:00
Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

Bingöl'de halk otobüsüne binmek üzere olan yaşlı kadının saniyelerle kar kütlesinden kurtulma anına şahit olan halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı.

Bingöl'de halk otobüsüne binmek üzere olan yaşlı kadının saniyelerle kar kütlesinden kurtulma anına şahit olan halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saat 18.00 sıralarında Yenimahalle'deki durakta bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, Sadık Bulduk yönetimindeki 12 M 0045 plakalı otobüsüne bineceği esnada 4 katlı bir binanın çatısından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sürücü Bulduk, yaşanan o anları anlattı.

O anlara şahit olan sürücü Bulduk, "Dün akşam 18.00 sıralarında son sefere çıkmak üzereyken durağa yanaştım, yaşlı bir teyze vardı. Kapıyı açtım teyze binmek üzereyken o anda kar kütlesi düşmeye başladı. Teyzeye acele et dedim, teyzenin arabaya atlamasıyla kar kütleleri gelmeye başladı. Teyze son anda canını kurtardı. O anda arabanın içi de komple kar doldu. Kardan sonra baktım teyze yerinde ve bir şeyi yok. Olay bu şekilde gelişti" şeklinde konuştu.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı
Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı
Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı
Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı
Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı

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Halk Otobüsü, Bingöl, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saniyelerle kar kütlesinden kurtulmuştu halk otobüsü sürücüsü o anları anlattı - Son Dakika
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