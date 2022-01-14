Sanki Alfred Hitchcock'un Kuşlar filminden bir sahne! Mahalleyi saran kargalar geceleri bile çatılarda yatıyor - Son Dakika

Büyük Bölcek Mahallesi, son günlerde kargaların istilasına uğradı. Gün batımına yakın bir zamanda mahalleye gelen yüzlerce karga, bir süre uçtuktan sonra binaların çatılarına konuyor. Burada tüneyen kargalar, sabah olunca yeniden başka bölgelere uçuyor. Gökyüzünde uçuşan yüzlerce karga, vatandaşların dikkatini çekiyor.

"GECE BİNALARIN ÜSTÜNDE YATIYORLAR"

Mahallede esnaflık yapan Muammer Tıpırdamaz, "Mahalledeki binaların çatıları ve ağaçlar kargalarla doldu. Havada bir anda oradan oraya uçuyorlar. Gece çatıların üzerinde yatıyorlar. Ben de gece geç saatlere kadar bu kargaları izliyorum. Uçarken gökyüzünde dalgalanmalar, renkli görüntüler oluşturuyor. Kargalar binaların üstünde yatıyor. Eskiden bu kargalar, kavak ağaçlarında yatıyorlardı.

"KARGALARIN TÜNEYECEKLERİ YER KALMADI"

Aksaray'da maalesef kavak ağacımız kalmadı. Şehrimiz eskiden yemyeşil ve kavaklıktı. Tüneme yerleri kavaklardı. Halkımız kavak ağaçlarını kesip yerlerine koca koca binalar diktiler. Şimdi kargaların tüneyecekleri yer kalmadı."