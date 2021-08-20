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Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü? - Son Dakika

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

20.08.2021 11:34
Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?, System.String[]

KIYAFETİYLE LÜKS ARACI AYNI RENKTEBir süredir eşi Kanye West ile boşanma kararıyla gündemde olan Kardashian, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta görüntülendi.

KIYAFETİYLE LÜKS ARACI AYNI RENKTE

Bir süredir eşi Kanye West ile boşanma kararıyla gündemde olan Kardashian, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta görüntülendi. 40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, gri renkte bir pantolon ve aynı renkte bir askılı bluz giymişti. Fotoğrafçıların kendisine yönelttiği soruları yanıtlamayan ve her zamanki gibi yüzündeki ciddi ifadeyi de bozmayan Kardashian, yine kıyafetine uygun renkteki lüks aracına binerek uzaklaştı.

Sanki bir eksiklik var: <a class='keyword-sd' href='/kim-kardashian/' title='Kim Kardashian'>Kim Kardashian</a> kalçasını mı küçülttü?

KALÇASINDAKİ DOLGU ÇIKARILDI İDDİASI

O fotoğrafların basına yansımasından sonra Kim Kardashian, bir anda sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bunun nedeni de kalçasının görünümüydü. Hayranları, ünlü TV yıldızı ve iş kadını Kardashian'ın kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürdü. Bu da yıldızın, bıçak altına yatarak kalçasındaki dolgu malzemesini çıkarttırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

KANITLAMAK İÇİN FİLM BİLE ÇEKTİRDİ

Her ne kadar Kardashian, bu konuda yıllardır süregelen iddiaları yalanlasa da yani kalçasının doğal olduğunu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da hayranları buna bir türlü inanmıyor. Kardashian, kalçasının doğal olduğunu kanıtlamak için yıllar önce film çektirip, bunu sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fakat hayranlarının çoğu, dış görünüşü yıllar içinde çok değişen Kim Kardashian'a bu konuda bir türlü inanmadı. Son görüntülerin basına yansımasının ardından da bu konuda çok sayıda kişi görüş bildirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yemin ederim ki kalçası farklı görünüyor. Kim, kalçanı küçülttün mü?" diye yazdı. Bir başka kullanıcı da "Kim'in kalçasına ne oldu?" sorusunu sordu. Bu kişilerin inancı, Kardashian'ın kalçasını büyük gösteren dolgu malzemesini çıkarttırdığı yolunda.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

DOLGUYU ÇIKARTTIRMIŞ DA OLABİLİR YAĞ ALDIRMIŞ DA

Sadece onlar değil bazı estetik cerrahlar da bu görüşte. Ok Magazine'e konuşan estetik cerrah Mark Ho Asjoe, daha önceki fotoğraflarıyla kıyaslandığında Kim Kardashian'ın kalçasında bir boşluk olduğunu belirterek "Bir şeyler ortadan kaybolmuş" dedi. Cerrah Asjoe, dolgu malzemesinin çıkarılması bir yana Kardashian'ın kalça bölgesinden yağ aldırmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

'HERKES İŞİNE BAKSIN'

Kim Kardashian daha önce kalçasında dolgu malzemesi olduğu iddialarına "Bu saçma tabloid gazetelerin kalçamda implant olduğu iddialarını görüyorum. Herkes kendi işine baksın" diye konuşmuştu. Kardashian, doğum yapmadan önce çekilen fotoğrafları ile anne olduktan sonna çekilenlerin karşılaştırıldığını söyleyerek "Çocuk doğuran herkes bilir ki doğum yaptıktan sonra kilo vermek zordur ve insanın vücudu tamamen değişir" diyerek görüntüsünün doğal olduğunu savunmuştu.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

21 MİLYON DOLARA SİGORTALATTI İDDİASI

2014 yılında Kim Kardashian'ın kalçasına 21 milyon dolara sigorta yaptırdığı ileri sürülmüştü. Kendisini bu konuda da o zaman birlikte olduğu Kanye West'in ikna ettiği de iddialar arasındaydı.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

'SEDEF HASTALIĞI KALÇAMI BÜYÜTTÜ'

Bundan iki yıl sonra da Kardashian katıldığı bir programda kalçasına sağlık sebebiyle enjeksiyon yaptırdığını ve bunun sonucu olarak kalçasının görüntüsünün değiştiğini ileri sürmüştü. Sedef hastası olduğunu belirten Kardashian "İlk olarak annem Kris bacaklarımdaki lekeleri gördü ve benim sedef hastalığına yakalanmış olabileceğimi söyledi" dedi.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

'KALÇAMDA GİRİNTİLER OLUŞTU'

Ünlü yıldız o sırada gittiği doktorun kendisine çare olarak kortizonlu iğne yaptığını belirterek, "Sonra da kalçamda dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar olacağını söyledi. Hatta bana 'Herkes kalçana implant yaptırdığını düşünecek' dedi. Gerçekten de onun söylediği çıktı" diye konuştu.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

KORTİZON İĞNESİ OLDUĞU SÖYLEMİŞTİ

Kortizon iğnelerinin yarattığı çıkıntıların o dönemde Miami'de katıldığı bir partide giydiği elbiseden fark edildiğini anlatan Kardashian, kendisiyle ilgili "kalça implantı" söylentilerinin de o dönemde çıktığını ifade etti. "Bu benimle ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek" diyen Kardashian, "Sedef hastalığı yüzünden birkaç yılda bir kortizon iğnesi oluyorum" şeklinde konuştu.

Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü?

Kim Kardashian, Los Angeles, Kanye West, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sanki bir eksiklik var: Kim Kardashian kalçasını mı küçülttü? - Son Dakika Magazin


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